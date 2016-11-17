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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 12:32 BJT

路透基点：中美和石油化学将五年期再融资案规模提高至45亿台币

路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中美和石油化学股份有限
公司已将其五年期再融资案规模从初始目标40亿台币，提高至45亿台币(1.41亿美元)。
    
    台湾银行为独家牵头行兼簿记行，另有三家银行作为参贷行加入。
    
    利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码100个基点，并与借款方的税前净利润率
挂钩：税前净利润率为0%或以下，加码100个基点；税前净利润率若高于0%，则加码90个基
点。税前保底利率设在1.7%。
    
    银行获得最高前端费13个基点。预计将于周四签约。
    
    资金用于运营资本，以及对2013年3月签订的60亿台币五年期融资进行再融资。
    
    额度分配方案如下：
    
 牵头行兼簿记行                   台币(百万)  
 台湾银行                             2,000  
      
 参贷行                         
 农业金库                             1,300    
 合作金库                               700      
 元大商业银行                           500  
        
 总计                                 4,500  (完)

  
 (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)

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