路透基点：中美和石油化学将五年期再融资案规模提高至45亿台币

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中美和石油化学股份有限 公司已将其五年期再融资案规模从初始目标40亿台币，提高至45亿台币(1.41亿美元)。 台湾银行为独家牵头行兼簿记行，另有三家银行作为参贷行加入。 利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码100个基点，并与借款方的税前净利润率 挂钩：税前净利润率为0%或以下，加码100个基点；税前净利润率若高于0%，则加码90个基 点。税前保底利率设在1.7%。 银行获得最高前端费13个基点。预计将于周四签约。 资金用于运营资本，以及对2013年3月签订的60亿台币五年期融资进行再融资。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 台湾银行 2,000 参贷行 农业金库 1,300 合作金库 700 元大商业银行 500 总计 4,500 (完) (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。