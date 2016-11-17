路透基点：中美和石油化学将五年期再融资案规模提高至45亿台币

路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中美和石油化学股份有限 公司已将其五年期再融资案规模从初始目标40亿台币，提高至45亿台币(1.41亿美元)。 台湾银行为独家牵头行兼簿记行，另有三家银行作为参贷行加入。 利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码100个基点，并与借款方的税前净利润率 挂钩：税前净利润率为0%或以下，加码100个基点；税前净利润率若高于0%，则加码90个基 点。税前保底利率设在1.7%。 银行获得最高前端费13个基点。预计将于周四签约。 资金用于运营资本，以及对2013年3月签订的60亿台币五年期融资进行再融资。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 台湾银行 2,000 参贷行 农业金库 1,300 合作金库 700 元大商业银行 500 总计 4,500 (完) (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)