中国债市动态：现券回稳收益率小涨，方向不明IRS波动未消

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月17日 - 在上日中国央行MLF利率事件冲击过后，银行间债市周四早盘现券走势回稳，多数时段收益率变化不大，惟在不佳的进出口行债招标结果公布后，10年国债等收益率小幅上行。
与现券相比，上午利率互换(IRS)市场波动明显偏大，其中以七天期回购利率为基准的五年期一度冲至3.30%上方，现虽有回落，但目前方向不明情况下，机构多心中忐忑。
华中一银行交易员称，对于IRS，“我也看不懂了，(波动中)肯定有一堆止损盘出来了。”
他认为，在本轮以外资行为推手的IRS升势中，应该主要还是遵循着美债收益率、NDIRS和境内IRS的传导路径，叠加未来境内市场资金价格上行预期所致。只是盘中波动过快，不敢轻易参与。
另一银行交易员透露，现券早盘以稳为主。以10年国债160017券为例，此前多在2.88%-2.885%附近成交，与上日水平接近。在口行债结果公布后，缓慢升至2.90%左右。
进出口行上午招标的三、五、10和20年增发债，中标收益率分别为2.9595%、3.0809%、3.3394%和3.6716%，高于同期到期收益率曲线约3-8个基点(bp)。
周三午后央行公告对到期的MLF进行超量续做，最初显示的一年期利率上行至3.1%，随后很快又更正为持平于3.0%，现券及IRS受此影响现剧烈波动。
剩余期限近10年的国开160210券最新报价 在3.2600%/3.2525%，上日尾盘为3.2500%/3.2425%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.585元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1703 收报99.595元，较上日结算价跌0.09%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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