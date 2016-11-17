中国债市动态：现券回稳收益率小涨，方向不明IRS波动未消

路透上海11月17日 - 在上日中国央行MLF利率事件冲击过后，银行间债市周四早盘现券走势回稳，多数时段收益率变化不大，惟在不佳的进出口行债招标结果公布后，10年国债等收益率小幅上行。

与现券相比，上午利率互换(IRS)市场波动明显偏大，其中以七天期回购利率为基准的五年期一度冲至3.30%上方，现虽有回落，但目前方向不明情况下，机构多心中忐忑。

华中一银行交易员称，对于IRS，“我也看不懂了，(波动中)肯定有一堆止损盘出来了。”

他认为，在本轮以外资行为推手的IRS升势中，应该主要还是遵循着美债收益率、NDIRS和境内IRS的传导路径，叠加未来境内市场资金价格上行预期所致。只是盘中波动过快，不敢轻易参与。

另一银行交易员透露，现券早盘以稳为主。以10年国债160017券为例，此前多在2.88%-2.885%附近成交，与上日水平接近。在口行债结果公布后，缓慢升至2.90%左右。

进出口行上午招标的三、五、10和20年增发债，中标收益率分别为2.9595%、3.0809%、3.3394%和3.6716%，高于同期到期收益率曲线约3-8个基点(bp)。

周三午后央行公告对到期的MLF进行超量续做，最初显示的一年期利率上行至3.1%，随后很快又更正为持平于3.0%，现券及IRS受此影响现剧烈波动。

剩余期限近10年的国开160210券最新报价 在3.2600%/3.2525%，上日尾盘为3.2500%/3.2425%。