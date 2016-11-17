中国债市：全球最大对冲基金桥水获批进入银行间债市--外汇交易中心

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月17日 - 中国外汇交易中心（CFETS）日前公告称，全球最大的对冲基金公司Bridgewater（桥水）携其多只投资产品已获批进入中国银行间债市。
CFETS发布的关于部分机构及非法人投资产品加入全国银行间债券交易系统的公告显示，10月共完成419家机构（含非法人投资产品）入市交易的相关工作，其中就包括桥水旗下的多个产品。
截至11月16日，中国银行间本币市场共有境外其他资产管理机构产品123只，境外基金管理公司非法人产品42只，境外其他资产管理机构2家 。（完）
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。