版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 12:38 BJT

中国债市：全球最大对冲基金桥水获批进入银行间债市--外汇交易中心

路透上海11月17日 - 中国外汇交易中心（CFETS）日前公告称，全球最大的对冲基金公司Bridgewater（桥水）携其多只投资产品已获批进入中国银行间债市。

CFETS发布的关于部分机构及非法人投资产品加入全国银行间债券交易系统的公告显示，10月共完成419家机构（含非法人投资产品）入市交易的相关工作，其中就包括桥水旗下的多个产品。

截至11月16日，中国银行间本币市场共有境外其他资产管理机构产品123只，境外基金管理公司非法人产品42只，境外其他资产管理机构2家 。（完）

参看相关细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐