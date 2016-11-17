路透基点：台湾臻鼎科技控股寻求2.5亿美元三年期贷款

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的臻鼎科技控股股份有限公司正在寻求2.5亿美元三年期再融资。
中国信托商业银行、兆丰国际商业银行及台北富邦商业银行为牵头行兼簿记行。贷款有两年延期权，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。Libor与台北美元拆款利率(TAIFX)之差超出40个基点的部分，将由借款方承担。
受邀参贷的银行获得前端费5个基点，回复截止日期是12月9日。
资金将被用来对借款方旗下的Iris World Enterprises Ltd的3亿美元贷款案进行再融资。该3亿美元贷款案是在1月签署的，利率为Libor加码115个基点，如果Libor和TAIFX利差超过40个基点，将由借款人支付超出的部分。
臻鼎科技控股成立于2006年，主要生产印刷电路板(PCB)等产品。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。