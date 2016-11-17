路透基点：台湾臻鼎科技控股寻求2.5亿美元三年期贷款

路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的臻鼎科技控股股份有限公司正在寻求2.5亿美元三年期再融资。

中国信托商业银行、兆丰国际商业银行及台北富邦商业银行为牵头行兼簿记行。贷款有两年延期权，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。Libor与台北美元拆款利率(TAIFX)之差超出40个基点的部分，将由借款方承担。

受邀参贷的银行获得前端费5个基点，回复截止日期是12月9日。

资金将被用来对借款方旗下的Iris World Enterprises Ltd的3亿美元贷款案进行再融资。该3亿美元贷款案是在1月签署的，利率为Libor加码115个基点，如果Libor和TAIFX利差超过40个基点，将由借款人支付超出的部分。