主要国家经济指标预测--11月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月18日(五) 0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期) 10月 -- +11.2% 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.9% -1.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余236 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余297 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入798 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.1% +0.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业产出指数 11月 -- 正18 制造业综合指数 -- 正6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超4,662 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超5,458 -- 11月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加0.98 增加2 全职就业人数(万人) 增加4.15 -- 就业参与率 64.4% 64.6% 失业率 5.6% 5.6% 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 10.0% -- 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 顺差7.78 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差36.7 -- 0930 英国零售销售(较前月) 10月 +1.9% +0.4% (较上年同期) +7.4% +5.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +2.0% +0.4% (较上年同期) +7.6% +5.4% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.6% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) 持平 -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 122.9 119.8 建筑许可(较前月) +0.3% -- 房屋开工年率(万户) 132.3 115.6 房屋开工(较前月) +25.5% -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 23.5 25.7 四周均值(万人) 25.35 -- 续请失业金人数(万人) 11月5日当周 197.7 203.8 1330 美国费城联储制造业指数 11月 正7.6 正8.0 1630 美国克利夫兰联储CPI 10月 +0.2% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% -- (较上年同期) -0.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/于春红 审校 王兴亚)