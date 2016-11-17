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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--11月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    11月18日(五)
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期)     10月        --        +11.2%
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月      +0.1%        -0.2%
                            (较上年同期)                        -0.9%        -1.4%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              9月        --       盈余236
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --       盈余297
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    --       流入798
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            10月      +0.2%        +0.1%
                              (较上年同期)                      +1.5%        +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%        +0.2%
                          (较上年同期)                          +1.8%        +1.8%
    1500 美国领先指标(较前月)                         10月      +0.1%        +0.2%
    1600 美国堪萨斯联储制造业产出指数                 11月        --          正18
                       制造业综合指数                             --           正6
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周   买超4,662        --     
         外资投资日本股票(亿日圆)                           买超5,458        --
    
    11月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                          10月    增加0.98      增加2
             全职就业人数(万人)                              增加4.15        -- 
             就业参与率                                         64.4%      64.6%
             失业率                                              5.6%       5.6%
    0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第三季      10.0%        --
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  9月   顺差7.78        --
               全球贸易收支(亿欧元)                          顺差36.7        --
    0930 英国零售销售(较前月)                         10月      +1.9%      +0.4%
                 (较上年同期)                                   +7.4%      +5.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +2.0%      +0.4%
                           (较上年同期)                         +7.6%      +5.4%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   10月终值      +0.2%      +0.3%
                                   (较上年同期)                 +0.5%      +0.5%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                     +0.1%      +0.1%
                               (较上年同期)                     +0.7%      +0.8%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  10月      +0.4%      +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.6%      +1.6%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.1%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                            持平        --
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       10月      122.9      119.8
             建筑许可(较前月)                                   +0.3%        --
             房屋开工年率(万户)                                 132.3      115.6
             房屋开工(较前月)                                  +25.5%        --
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月12日当周     23.5       25.7
                 四周均值(万人)                                 25.35        --
                 续请失业金人数(万人)           11月5日当周     197.7      203.8
    1330 美国费城联储制造业指数                       11月      正7.6      正8.0
    1630 美国克利夫兰联储CPI                          10月      +0.2%        --
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月      +0.2%        --
                                (较上年同期)                    -0.2%        --
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽/于春红  审校 王兴亚)

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