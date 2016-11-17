版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 12:58 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元领军上扬，美元涨势稍歇

0442GMT

* 新西兰元/美元在亚洲趋升，结束连续下跌的局面

* 美债卖压暂缓，美元涨势稍歇，激励新西兰元回补买盘进场

* 新西兰元兑澳元扩大涨势

* 因交易商回补空仓，新西兰元表现可望更加突出 　　* 美联储主席叶伦国会证词陈述，可望主导新西兰元汇价走势 　　(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐