香港个股：汇丰控股午盘初段跌近2%，上日伦敦回购约2,100万英镑股份

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月17日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周四香港午盘初段跌近2%，上日在伦敦回购约2,100万英镑的股份。
香港时间13:07，该股报60.25港元，跌1.95%；大市恒生指数 跌0.13%。
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约338.9万股普通股，按成交量加权平均价每股6.3199英镑，涉资约2,142万英镑。
截至11月16日，汇丰累计回购242,161,511股普通股，金额约14.3亿英镑。
汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。