新兴汇市：马币领跌亚币，受马来西亚资本管制担忧影响

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美联储加息，而且如果即将上任的特朗普政府 实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。 韩元 触及近五个月低点，因股市资金流出。坡元 徘徊于九个半月低 点附近，因新加坡10月出口数据令人失望，引发经济衰退风险及货币政策宽松可能。 韩元/美元跌0.8%至1,178.5，为6月28日以来最低。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.99 109.06 +0.06 +10.38 120.30 坡元 1.4173 1.4141 -0.23 +0.01 1.4175 台币 31.899 31.848 -0.16 +3.66 33.066 韩元 1176.90 1169.20 -0.65 -0.17 1174.95 泰铢 35.43 35.46 +0.08 +1.67 36.02 菲律宾披索 49.31 49.35 +0.08 -4.89 46.90 印尼卢比 13390.00 13375.00 -0.11 +2.95 13785.00 印度卢比 67.92 67.94 +0.04 -2.60 66.15 马币 4.3850 4.3450 -0.91 -2.17 4.2900 人民币 6.8685 6.8761 +0.11 -5.48 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/李爽/张若琪/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。