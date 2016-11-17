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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 13:38 BJT

新兴汇市：马币领跌亚币，受马来西亚资本管制担忧影响

费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美联储加息，而且如果即将上任的特朗普政府
实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。 
    
    韩元 触及近五个月低点，因股市资金流出。坡元 徘徊于九个半月低
点附近，因新加坡10月出口数据令人失望，引发经济衰退风险及货币政策宽松可能。
    
    韩元/美元跌0.8%至1,178.5，为6月28日以来最低。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.99    109.06   +0.06  +10.38    120.30
    坡元            1.4173    1.4141   -0.23   +0.01    1.4175
    台币          31.899    31.848   -0.16   +3.66    33.066
    韩元           1176.90   1169.20   -0.65   -0.17   1174.95
    泰铢             35.43     35.46   +0.08   +1.67     36.02
    菲律宾披索       49.31     49.35   +0.08   -4.89     46.90
    印尼卢比      13390.00  13375.00   -0.11   +2.95  13785.00
    印度卢比       67.92     67.94   +0.04   -2.60     66.15
    马币            4.3850    4.3450   -0.91   -2.17    4.2900
    人民币          6.8685    6.8761   +0.11   -5.48    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译/审校 杜明霞/李爽/张若琪/王兴亚)

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