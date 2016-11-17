《全球汇市》美元持于13年半高位附近，日本央行购债打压日圆

欧元兑美元 上涨0.1%至1.0697，周三曾跌至1.06665，为去年12月初以来最低水 准。 天达资产管理多资产增长部门联席主管Philip Saunders周三在路透全球投资展望峰会 上表示，欧元兑美元明年有可能触及平价，因欧洲面临政治不确定性并且经济复苏疲弱。 市场预期美联储将于今年升息，而且明年可能被迫采取进一步行动。这一预期仍在支撑 美元。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美联储加息，而且如果即将上任的特朗普政府 实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0685 +0.09 -1.52 1.0860 美元/日圆 109.02 109.06 -0.04 -9.38 120.30 欧元/日圆 116.61 116.59 +0.02 -10.62 130.47 美元/瑞郎 1.0012 1.0017 -0.05 -0.06 1.0018 英镑/美元 1.2430 1.2441 -0.09 -15.66 1.4738 美元/加元 1.3428 1.3442 -0.10 -2.97 1.3839 美元/离岸人民币 6.8850 6.8879 -0.04 +4.83 6.5680 澳元/美元 0.7477 0.7476 +0.01 +2.78 0.7275 新西兰元/美元 0.7098 0.7065 +0.47 +4.00 0.6825 澳元/日圆 81.520 81.530 -0.01 -6.96 87.620 新西兰元/日圆 77.380 77.080 +0.39 -5.61 81.980 英镑/日圆 135.52 135.65 -0.10 -23.53 177.22 澳元/新西兰元 1.0532 1.0571 -0.37 -1.24 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王兴亚/杜明霞/李爽/张若琪/李春喜)