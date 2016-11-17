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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 13:42 BJT

《全球汇市》美元持于13年半高位附近，日本央行购债打压日圆

欧元兑美元 上涨0.1%至1.0697，周三曾跌至1.06665，为去年12月初以来最低水
准。

    天达资产管理多资产增长部门联席主管Philip Saunders周三在路透全球投资展望峰会
上表示，欧元兑美元明年有可能触及平价，因欧洲面临政治不确定性并且经济复苏疲弱。

    市场预期美联储将于今年升息，而且明年可能被迫采取进一步行动。这一预期仍在支撑
美元。

    费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美联储加息，而且如果即将上任的特朗普政府
实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。 
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0695  1.0685  +0.09  -1.52  1.0860
    美元/日圆            109.02  109.06  -0.04  -9.38  120.30
    欧元/日圆         116.61  116.59  +0.02 -10.62  130.47
    美元/瑞郎            1.0012  1.0017  -0.05  -0.06  1.0018
    英镑/美元            1.2430  1.2441  -0.09 -15.66  1.4738
    美元/加元            1.3428  1.3442  -0.10  -2.97  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8850  6.8879  -0.04  +4.83  6.5680
    澳元/美元            0.7477  0.7476  +0.01  +2.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7098  0.7065  +0.47  +4.00  0.6825
    澳元/日圆         81.520  81.530  -0.01  -6.96  87.620
    新西兰元/日圆     77.380  77.080  +0.39  -5.61  81.980
    英镑/日圆         135.52  135.65  -0.10 -23.53  177.22
    澳元/新西兰元     1.0532  1.0571  -0.37  -1.24  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王兴亚/杜明霞/李爽/张若琪/李春喜)

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