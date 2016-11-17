菲律宾经济：第三季GDP同比增长7.1%，为逾三年来最快且超过预期

路透马尼拉11月17日 - 菲律宾7-9月经济增速为逾三年来最快，看来总统杜特尔特有望实现其设定的远大全年增长目标。在杜特尔特就任总统的第一个100天里，第三季度占了大部分。

菲律宾第三季经济较上年同期增长7.1%，超过预期。

这样的高速成长使菲律宾成为亚洲迄今成长最快的经济体，甚至超过中国。

菲律宾国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%，略超过路透调查预估的增长1.1%，但慢于前季的增长2.1%。

“我们相信增速会保持在6-7%的目标区间，”菲律宾社会经济规划部门官员Reynaldo Cancio表示。

家庭消费维持逾7%的年增速，支撑第三季经济成长。固定资本投资增长超过20%，民间建设亦大增16.2%。

野村分析师Euben Paracuelles,称，现在把强劲的GDP数据归功于杜特尔特为时尚早，但应是其上任后的强劲开局，并指出投资者希望看到经济动能可以持续的迹象。(完)