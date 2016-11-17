菲律宾经济：第三季GDP同比增长7.1%，为逾三年来最快且超过预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透马尼拉11月17日 - 菲律宾7-9月经济增速为逾三年来最快，看来总统杜特尔特有望实现其设定的远大全年增长目标。在杜特尔特就任总统的第一个100天里，第三季度占了大部分。
菲律宾第三季经济较上年同期增长7.1%，超过预期。
这样的高速成长使菲律宾成为亚洲迄今成长最快的经济体，甚至超过中国。
菲律宾国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%，略超过路透调查预估的增长1.1%，但慢于前季的增长2.1%。
“我们相信增速会保持在6-7%的目标区间，”菲律宾社会经济规划部门官员Reynaldo Cancio表示。
家庭消费维持逾7%的年增速，支撑第三季经济成长。固定资本投资增长超过20%，民间建设亦大增16.2%。
野村分析师Euben Paracuelles,称，现在把强劲的GDP数据归功于杜特尔特为时尚早，但应是其上任后的强劲开局，并指出投资者希望看到经济动能可以持续的迹象。(完)
(编译 李爽 审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。