国际油市：美国原油库存增幅大于预期拖累油价下滑，OPEC仍为焦点

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
0555GMT，美国指标西德克萨斯中质油期货(WTI) 下跌0.1美元或0.22%至每桶45.47美元。欧洲布兰特原油期货 跌0.11美元或0.24%至每桶46.52美元。
“在EIA周度数据显示原油库存再度大幅上升后，原油走势挣扎...美国原油库存增加527万桶，增幅远大于预期，”澳新银行在一份报告中说。
“EIA的原油库存数据高于预期，但这被OPEC的小道消息淹没，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。“随着11月30日的临近，我们早就进入了跟随新闻进行交易的模式。”
委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都会晤后于周三表示，OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，俄罗斯已表示愿意支持OPEC的冻产决定，并称他将在本周于多哈举行的行业会议上与沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)会面。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 张若琪/王兴亚)
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