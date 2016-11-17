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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:25 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索弹离低点

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* 美元/菲律宾披索反转走高，因菲律宾第三季GDP数据强劲引发的卖盘现已转为买兴

* 地区市场表现疲弱，股市资金外流支撑美元

* 美元/披索最新报49.42-44，迄今一直在49.22-43区间交投

* 关注点在49.50, 49.73为阻力位，年底前目标在50.0(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 张若琪)

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