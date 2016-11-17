日本股市：微幅收高，此前日央行购债操作削弱日圆

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月17日 - 日本股市周四微幅收高，日本央行进行首次固定利率债券购买操作削弱日圆之后，股市浮现买兴。
日经指数 在震荡交投中大致收平，报17,862.63点。东证股价指数 涨0.1%至1,423.08点。JPX-日经400指数 亦涨0.1%，报12,786.58点。
公用事业类股和食品股吸引到买盘，受益于美债和日债收益率上涨的金融类股则因获利了结抛盘而下滑。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。