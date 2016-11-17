版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:36 BJT

日本股市：微幅收高，此前日央行购债操作削弱日圆

路透东京11月17日 - 日本股市周四微幅收高，日本央行进行首次固定利率债券购买操作削弱日圆之后，股市浮现买兴。

日经指数 在震荡交投中大致收平，报17,862.63点。东证股价指数 涨0.1%至1,423.08点。JPX-日经400指数 亦涨0.1%，报12,786.58点。

公用事业类股和食品股吸引到买盘，受益于美债和日债收益率上涨的金融类股则因获利了结抛盘而下滑。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐