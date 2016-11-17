版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:38 BJT

澳洲股市：收盘略上涨，受助于电信股升势

电讯类股 涨2.11%。其中Telstra FPO 涨幅居前。之前该通讯业巨头表示，预计到2021财年核心固定成本将减少10亿澳元。

医疗和公共事业类股也上涨。 CSL Limited 和Scentre 分别涨1.9%和1.2%。

尽管铁矿石价格大跌，但矿业巨头必和必拓 仍在利好前景的激励下升0.3%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐