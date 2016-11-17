台湾股市：连两日缩量微收高，后续仍须密切关注外资操作动向

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 台湾股市周四连续第二日缩量微幅收高。分析师称，由于台积电 、鸿海 等苹果概念股持续走高，带动大盘指数再收扬逼近九千点大关，后续仍须密切关注外资操作动向。
台湾加权股价指数 收升0.37%，至8,995.26点；今日成交初值 为637.79亿台币，上交易日修正后为783.12亿。
国泰证期顾问处经理蔡明翰表示，今日盘势较为不利的就是量能更加萎缩，凸显市场观望美联储主席叶伦稍晚将赴国会听证，且目前外资不管台股涨跌都呈现卖超，让市场感到恐慌。
〞市场难以捉摸外资后续方向，这两天成交量缩得很厉害。〞他说。
他并称，外资除了偏多布局台指期净多单部位高达6万口外，在台股现货则是连六日卖超，并在选择权布下近六年大量的空单，外资对台股多空操作夹杂令市场摸不着头绪。
他指出，目前市场信心薄弱，至少外资转多、量能增温及中小型股转强等三项指标要有两个达阵，不然台股可能持续偏弱整理，更不排除再测底的可能。
证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超80.27亿台币，连六个交易日卖超共计742.07亿台币。
分析师预估，明日台股指数区间料在8,950-9,050点。
本地时间14:37，亚洲主要股市大多持平整理，其中韩国股市 涨0.09%，香港恒生指数 则小跌0.03%，MSCI亚太明晟指数 涨0.13%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。