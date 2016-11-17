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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:47 BJT

台湾股市：连两日缩量微收高，后续仍须密切关注外资操作动向

路透台北11月17日 - 台湾股市周四连续第二日缩量微幅收高。分析师称，由于台积电 、鸿海 等苹果概念股持续走高，带动大盘指数再收扬逼近九千点大关，后续仍须密切关注外资操作动向。

台湾加权股价指数 收升0.37%，至8,995.26点；今日成交初值 为637.79亿台币，上交易日修正后为783.12亿。

国泰证期顾问处经理蔡明翰表示，今日盘势较为不利的就是量能更加萎缩，凸显市场观望美联储主席叶伦稍晚将赴国会听证，且目前外资不管台股涨跌都呈现卖超，让市场感到恐慌。

〞市场难以捉摸外资后续方向，这两天成交量缩得很厉害。〞他说。

他并称，外资除了偏多布局台指期净多单部位高达6万口外，在台股现货则是连六日卖超，并在选择权布下近六年大量的空单，外资对台股多空操作夹杂令市场摸不着头绪。

他指出，目前市场信心薄弱，至少外资转多、量能增温及中小型股转强等三项指标要有两个达阵，不然台股可能持续偏弱整理，更不排除再测底的可能。

证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超80.27亿台币，连六个交易日卖超共计742.07亿台币。

分析师预估，明日台股指数区间料在8,950-9,050点。

本地时间14:37，亚洲主要股市大多持平整理，其中韩国股市 涨0.09%，香港恒生指数 则小跌0.03%，MSCI亚太明晟指数 涨0.13%。(完)

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