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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:57 BJT

欧洲个股：日本廉价航空公司Peach或订购约13架空客飞机--消息

路透巴黎11月17日 - 业内消息人士周四称，空中客车(Airbus,空中巴士)料将宣布，日本廉价航空公司Peach Aviation从该公司订购约13架飞机，按目录价格计算，这些飞机的价值约为13亿美元。

消息人士称，这一订单料包括10架A320neo系列窄体飞机，以及三架A320型号飞机。

不过，该交易的规模小于部分业内人士的预期。空中客车几个月来一直试图与Peach Aviation商定一项订购几十架飞机的交易。

Peach Aviation拒绝置评。日本最大航空公司全日本空输 持有Peach Aviation的部分股权。

空中客车拒绝置评，但之前表示，公司计划周五宣布一笔“重要”的飞机订单。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)

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