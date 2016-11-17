欧洲个股：日本廉价航空公司Peach或订购约13架空客飞机--消息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎11月17日 - 业内消息人士周四称，空中客车(Airbus,空中巴士)料将宣布，日本廉价航空公司Peach Aviation从该公司订购约13架飞机，按目录价格计算，这些飞机的价值约为13亿美元。
消息人士称，这一订单料包括10架A320neo系列窄体飞机，以及三架A320型号飞机。
不过，该交易的规模小于部分业内人士的预期。空中客车几个月来一直试图与Peach Aviation商定一项订购几十架飞机的交易。
Peach Aviation拒绝置评。日本最大航空公司全日本空输 持有Peach Aviation的部分股权。
空中客车拒绝置评，但之前表示，公司计划周五宣布一笔“重要”的飞机订单。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。