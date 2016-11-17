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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行特别购债操作遏制短债收益率涨势

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* 美元/日圆上涨0.28%，澳元/美元下滑0.04%，英镑/美元下滑0.23%，美元/加元跌0.12%

* 美元/坡元涨0.25%，美元/印尼卢比涨0.15%。美元/人民币即期跌0.09%，美元/马币涨1.04%

* 日股日经指数持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.12%，美国原油期货跌0.15%，10年期美国公债收益率报2.1955%，两年期日债收益率报负0.16%

* 日本央行周四向市场寻求购买无限量公债，为调整政策框架以来的首次，等于是向市场鸣枪示警。

* 澳洲10月失业率持稳在三年低位，但就业人口继9月急剧减少后仅温和回升。这是好坏不一的报告，基本上未改变利率将持稳的前景。 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)

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