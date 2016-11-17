《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行特别购债操作遏制短债收益率涨势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆上涨0.28%，澳元/美元下滑0.04%，英镑/美元下滑0.23%，美元/加元跌0.12%
* 美元/坡元涨0.25%，美元/印尼卢比涨0.15%。美元/人民币即期跌0.09%，美元/马币涨1.04%
* 日股日经指数持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.12%，美国原油期货跌0.15%，10年期美国公债收益率报2.1955%，两年期日债收益率报负0.16%
* 日本央行周四向市场寻求购买无限量公债，为调整政策框架以来的首次，等于是向市场鸣枪示警。
* 澳洲10月失业率持稳在三年低位，但就业人口继9月急剧减少后仅温和回升。这是好坏不一的报告，基本上未改变利率将持稳的前景。 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。