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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 15:16 BJT

****敬告客户：韩国股市0630GMT收盘红条有误，现予以撤销****

路透11月17日 - 0630GMT韩国股市收盘红条有误，现予以撤销。韩国股市周四收盘时间因年度大学入学考试延后一小时至0730GMT。 (完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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