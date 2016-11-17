台湾经济：今年成长率会上修，对明年达2%审慎乐观--国发会副主委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 台湾国家发展委会员副主委龚明鑫周四表示，台湾今年经济成长率“一定”会上修，因第三季成长率表现超越原先预估；至于对明年经济成长率达2%，则是“审慎乐观”。
主计总处8月间预估2016年经济成长率为1.22%，2017年则估为1.88%。主计总处下周五(25日)将召开第三季国民所得评审委员会，国发会亦将出席。国发会主导台湾中长期经济成长擘划，并负责跨部会部门的协调和合作。
〞(2017年)2%的经济成长率很低，但亚洲四小龙都一样。〞龚明鑫今日在进出口公会举办的研讨会上并称。
主计总处8月间预估第三季台湾经济成长率为1.99%，不过因消费和投资等内需表现较佳，10月底公布的第三季经济成长率加快至2.06%，创下一年半以来高位，显示景气持续回稳。
龚明鑫进一步表示，明年外需表现会比今年好；至于内需部分则有努力的空间，包括提振民间投资及消费。
他并称，政府目前提出〞五加二创新产业〞，主要在亚洲矽谷、生技医药、智慧机械、国防产业和绿能科技加上新农业和循环经济的创新产业，希望能够吸引民间投资回流，“民间投资创造的效益是投资金额的二到三倍，可以创造的经济动能很强。”(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。