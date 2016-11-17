台湾经济：今年成长率会上修，对明年达2%审慎乐观--国发会副主委

路透台北11月17日 - 台湾国家发展委会员副主委龚明鑫周四表示，台湾今年经济成长率“一定”会上修，因第三季成长率表现超越原先预估；至于对明年经济成长率达2%，则是“审慎乐观”。

主计总处8月间预估2016年经济成长率为1.22%，2017年则估为1.88%。主计总处下周五(25日)将召开第三季国民所得评审委员会，国发会亦将出席。国发会主导台湾中长期经济成长擘划，并负责跨部会部门的协调和合作。

〞(2017年)2%的经济成长率很低，但亚洲四小龙都一样。〞龚明鑫今日在进出口公会举办的研讨会上并称。

主计总处8月间预估第三季台湾经济成长率为1.99%，不过因消费和投资等内需表现较佳，10月底公布的第三季经济成长率加快至2.06%，创下一年半以来高位，显示景气持续回稳。

龚明鑫进一步表示，明年外需表现会比今年好；至于内需部分则有努力的空间，包括提振民间投资及消费。