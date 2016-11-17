金属期市：强势美元打压伦敦期铜连三跌，关注FED叶伦国会证词

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“虽然短期内我们或将见到铜价进一步承压，但脱离低位后所形成的涨势意味着在中长期或许会出现进一步上涨。”
0701 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.5%至每吨5,404美元。三个月期铜曾在11月11日触及2015年6月以来的最高位6,025.50美元。
McCarthy表示，最大的铜消费国--中国坚实的工业产出增长应对铜价上涨起到了支撑作用。
上海期交所主力1月期铜 跌1.1%，收报每吨43,670元人民币(6,357美元)。
全球多家主要铜产商及贸易商的高管周三指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。
中国占据半数全球铜消费；投资者寄望特朗普就任美国总统后将大幅增加国内基建投资，但他们最终可能徒劳无功，因为就算事实果真如此，也仅会小幅提升全球需求。
表现较差者中，上海期锌 下滑3.6%至每吨20,570元人民币，期铝 跌2.1%至13,430元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王琛；审校 王洋/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。