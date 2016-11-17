金属期市：强势美元打压伦敦期铜连三跌，关注FED叶伦国会证词

“虽然短期内我们或将见到铜价进一步承压，但脱离低位后所形成的涨势意味着在中长期或许会出现进一步上涨。”

0701 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.5%至每吨5,404美元。三个月期铜曾在11月11日触及2015年6月以来的最高位6,025.50美元。

McCarthy表示，最大的铜消费国--中国坚实的工业产出增长应对铜价上涨起到了支撑作用。

上海期交所主力1月期铜 跌1.1%，收报每吨43,670元人民币(6,357美元)。

全球多家主要铜产商及贸易商的高管周三指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。

中国占据半数全球铜消费；投资者寄望特朗普就任美国总统后将大幅增加国内基建投资，但他们最终可能徒劳无功，因为就算事实果真如此，也仅会小幅提升全球需求。

表现较差者中，上海期锌 下滑3.6%至每吨20,570元人民币，期铝 跌2.1%至13,430元人民币。(完)

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