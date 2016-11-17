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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 15:47 BJT

中国煤炭：加快签订中长期合同，采暖季内合规煤矿可按330工作日生产--发改委

路透北京11月17日 - 中国国家发改委称，考虑到迎峰度冬期间煤炭需求会增加，特别是北方地区可能出现的天气变化，要求有关地区、部门和企业进一步加快签订中长期合同，建立煤炭行业平稳发展的长效机制。

发改委网站周四刊登关于“推动签订中长期合同做好煤炭稳定供应工作电视电话会议”新闻稿并称，将加快和增加符合安全条件的产能释放，所有具备安全生产条件的合法合规煤矿，在采暖季结束前都可按330个工作日组织生产。

“目前，重点煤电央企已全部签订中长期合同，各地要加紧组织协调，引导更多企业签订中长期合同，并切实健全定价方式，严肃违约责任，”新闻稿称。

发改委并称，要多措并举促进煤炭价格和市场稳定，重点企业要带头稳定价格；监管部门要依法严肃查处扰乱市场价格秩序的行为。

同时，加强资源运力协调，保障好供热发电等重点用煤需要，特别是要保障好北方供暖地区电厂用煤、重点钢厂保障居民生活用气的高炉用煤等。

加强电网优化调度。促进水电、核电、风电、太阳能等清洁能源多发满发，缓解供应紧张地区电煤供应压力。

中国国家发改委副秘书长许昆林此前表示，神华集团、中煤集团与华电集团、国家电投集团昨日签订电煤中长期合同，双方锁定资源数量，商定基础价格，后续将参照市场变化相应调整。此次中长期合同确定5500大卡动力煤基础价为535元人民币/吨，并将于12月开始执行。 （完）

欲览详情，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 乔艳红)

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