中国煤炭：加快签订中长期合同，采暖季内合规煤矿可按330工作日生产--发改委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月17日 - 中国国家发改委称，考虑到迎峰度冬期间煤炭需求会增加，特别是北方地区可能出现的天气变化，要求有关地区、部门和企业进一步加快签订中长期合同，建立煤炭行业平稳发展的长效机制。
发改委网站周四刊登关于“推动签订中长期合同做好煤炭稳定供应工作电视电话会议”新闻稿并称，将加快和增加符合安全条件的产能释放，所有具备安全生产条件的合法合规煤矿，在采暖季结束前都可按330个工作日组织生产。
“目前，重点煤电央企已全部签订中长期合同，各地要加紧组织协调，引导更多企业签订中长期合同，并切实健全定价方式，严肃违约责任，”新闻稿称。
发改委并称，要多措并举促进煤炭价格和市场稳定，重点企业要带头稳定价格；监管部门要依法严肃查处扰乱市场价格秩序的行为。
同时，加强资源运力协调，保障好供热发电等重点用煤需要，特别是要保障好北方供暖地区电厂用煤、重点钢厂保障居民生活用气的高炉用煤等。
加强电网优化调度。促进水电、核电、风电、太阳能等清洁能源多发满发，缓解供应紧张地区电煤供应压力。
中国国家发改委副秘书长许昆林此前表示，神华集团、中煤集团与华电集团、国家电投集团昨日签订电煤中长期合同，双方锁定资源数量，商定基础价格，后续将参照市场变化相应调整。此次中长期合同确定5500大卡动力煤基础价为535元人民币/吨，并将于12月开始执行。 （完）
欲览详情，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。