中国期市：大连铁矿石反弹终场收高，但未平仓合约创六个月低点

全球金市：金价徘徊在七周高位之下的水准，美元下滑后由跌转升
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
随着价格大跌，大商所铁矿石期货未平仓合约周三降至120万口，远低于11月7日的209万口。
铁矿石期货下跌亦拉低现货铁矿石价格，根据Metal Bulletin数据，指标青岛港含铁62%品位.IO62-CNO=MB周三下跌0.4%，至每吨72.42美元。
此一指标现货价格在11月11日触及两年高位79.81美元。
钢材期货亦跟随铁矿石回升，市场预期中国钢材供给将趋紧，因中国政府推进防治污染措施。
中国环境保护部周一公布，北部地区空气质量恶化。
Argonaut证券分析师Argonaut指出，中国最大钢铁生产省份--河北省，将暂停生产钢铁、焦煤、及水泥数天，以减少污染。
“展望后市，短期内我们预计中国钢铁市场将持续紧俏，主要因针对空污恶化而实施的停产，”Lau在一篇报告中称。
上海期货交易所螺纹钢期货 收高0.9%，至每吨2,814元人民币，弹离盘中低点2,738元。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林)
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。