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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 16:03 BJT

中国期市：大连铁矿石反弹终场收高，但未平仓合约创六个月低点

随着价格大跌，大商所铁矿石期货未平仓合约周三降至120万口，远低于11月7日的209万口。

铁矿石期货下跌亦拉低现货铁矿石价格，根据Metal Bulletin数据，指标青岛港含铁62%品位.IO62-CNO=MB周三下跌0.4%，至每吨72.42美元。

此一指标现货价格在11月11日触及两年高位79.81美元。

钢材期货亦跟随铁矿石回升，市场预期中国钢材供给将趋紧，因中国政府推进防治污染措施。

中国环境保护部周一公布，北部地区空气质量恶化。

Argonaut证券分析师Argonaut指出，中国最大钢铁生产省份--河北省，将暂停生产钢铁、焦煤、及水泥数天，以减少污染。

“展望后市，短期内我们预计中国钢铁市场将持续紧俏，主要因针对空污恶化而实施的停产，”Lau在一篇报告中称。

上海期货交易所螺纹钢期货 收高0.9%，至每吨2,814元人民币，弹离盘中低点2,738元。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林)

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