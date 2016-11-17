台湾经济：行政院称将洽签台美双边投资协定，积极参与区域整合

路透台北11月17日 - 美国新总统川普(特朗普)将于明年1月20日就任。台湾行政院周四表示，政府应在既有基础上积极与美国的新政府团队联系互动，持续强化台美关系，且应推动洽签台美〞双边投资协定〞。

在区域整合上，国发会副主委龚明鑫表示，由于美国总统当选人川普(特朗普)反对TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)，但未来这个协议会成为什么样子，还很难说。由于日本目前对新的情势相当着急，且目前日本的众议院也已通过TPP议案，未来参议院估计也很快会通过，TPP会不会成为一个只有11国(少了美国)的协议？目前发展还很难预估。

〞当然它的效果不会比美国在里面好，〞龚明鑫说。他表示，目前看来，台湾应会更积极寻求参与加入APEC会员国所主导的亚太自由贸易区(Free Trade Area of the Asia-Pacific,FTAAP)。

龚明鑫并提到，台湾会推动洽签台美的〞双边投资协定〞，因未来两地之间的投资活动看来会更热烈。过去〞三角〞模式的生产结构不一样了，比如美国下单台湾，台湾再到第三地生产，再由第三地出货到美国，这个模式将会改变。