台湾经济：行政院称将洽签台美双边投资协定，积极参与区域整合

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 美国新总统川普(特朗普)将于明年1月20日就任。台湾行政院周四表示，政府应在既有基础上积极与美国的新政府团队联系互动，持续强化台美关系，且应推动洽签台美〞双边投资协定〞。
在区域整合上，国发会副主委龚明鑫表示，由于美国总统当选人川普(特朗普)反对TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)，但未来这个协议会成为什么样子，还很难说。由于日本目前对新的情势相当着急，且目前日本的众议院也已通过TPP议案，未来参议院估计也很快会通过，TPP会不会成为一个只有11国(少了美国)的协议？目前发展还很难预估。
〞当然它的效果不会比美国在里面好，〞龚明鑫说。他表示，目前看来，台湾应会更积极寻求参与加入APEC会员国所主导的亚太自由贸易区(Free Trade Area of the Asia-Pacific,FTAAP)。
龚明鑫并提到，台湾会推动洽签台美的〞双边投资协定〞，因未来两地之间的投资活动看来会更热烈。过去〞三角〞模式的生产结构不一样了，比如美国下单台湾，台湾再到第三地生产，再由第三地出货到美国，这个模式将会改变。
行政院发布的新闻稿则指出，各个部会应该多元对外建立经贸策略，配合新南向政策建立实质双边关系，并积极洽签自由贸易协定(FTA)。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。