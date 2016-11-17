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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月17日

11月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.8855人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为26.15%，高于上交易日收盘的25.63%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.39      4.46      1.11
 建设银行                                          5.31      5.45      1.10
 中国银行                                          3.39      3.36      1.14
 农业银行                                          3.16      3.11      1.15
 招商银行                                         18.12     18.06      1.13
 中信银行                                          6.35      4.80      1.49
 交通银行                                          5.69      5.86      1.10
 民生银行                                          9.20      8.76      1.19
 中国人寿                                         22.86     19.92      1.30
 中国平安                                         35.00     40.40      0.98
 中国太保                                         30.00     27.75      1.22
 中信证券                                         17.45     17.62      1.12
 新华人寿                                         44.27     35.40      1.41
 海通证券                                         16.99     14.42      1.33
 华能国际                                          7.20      4.61      1.76
 大唐发电                                          3.98      2.04      2.20
 华电国际                                          5.06      3.09      1.85
 中煤能源                                          6.76      4.13      1.85
 中国神华                                         17.29     16.20      1.21
 中国石油                                          7.42      5.18      1.62
 兖州煤业                                         13.27      5.60      2.68
 中国石化                                          4.99      5.27      1.07
 上海石化                                          6.00      4.01      1.69
 中海油服                                         12.72      7.18      2.00
 仪征化纤                                          4.03      1.54      2.96
 中国铝业                                          4.29      3.41      1.42
 江西铜业                                         20.13     11.34      2.00
 洛阳钼业                                          4.20      1.89      2.51
 紫金矿业                                          3.58      2.61      1.55
 马钢股份                                          2.94      1.95      1.70
 鞍钢股份                                          4.86      4.38      1.25
 重庆钢铁                                          2.52      2.48      1.15
 海螺水泥                                         18.12     22.05      0.93
 洛阳玻璃                                         25.61      5.44      5.32
 京城机电                                         10.95      3.58      3.45
 中联重科                                          4.84      3.23      1.69
 金隅股份                                          4.60      2.88      1.80
 中国国航                                          7.78      5.05      1.74
 东方航空                                          6.61      3.51      2.13
 南方航空                                          7.65      4.36      1.98
 中国远洋                                          6.07      3.12      2.20
 中海集运                                          4.79      1.77      3.06
 中集集团                                         16.23     11.70      1.57
 中海发展                                          7.75      4.57      1.92
 宁沪高速                                          9.01     10.46      0.97
 深高速                                            9.25      7.63      1.37
 成渝高速                                          5.05      3.06      1.86
 皖通高速                                         17.20      6.31      3.08
 广深铁路                                          4.52      4.18      1.22
 中国南车                                          9.94      6.90      1.63
 中国交建                                         16.00      8.86      2.04
 中国铁建                                         11.78     10.84      1.23
 中国中铁                                          9.42      6.67      1.59
 长城汽车                                         10.57      6.80      1.76
 比亚迪                                           55.75     45.10      1.40
 广汽集团                                         25.12      9.18      3.09
 青岛啤酒                                         30.80     30.55      1.14
 白云山                                           25.41     18.88      1.52
 新华制药                                         13.80      5.98      2.61
 海信科龙                                         11.08      6.66      1.88
 南京熊猫                                         15.01      7.13      2.38
 晨鸣纸业                                          9.72      6.78      1.62
 上海医药                                         20.35     19.34      1.19
 中兴通讯                                         16.60     11.74      1.60
 东方电气                                         10.21      6.16      1.87
 潍柴动力                                         10.17     12.46      0.92
 东北电气                                          8.37      3.15      3.00
 广船国际                                         28.88     11.60      2.81
 昆明机床                                          8.75      2.78      3.55
 一拖股份                                         12.01      4.46      3.04
 北辰实业                                          4.30      2.56      1.90
 创业环保                                          9.02      4.33      2.35
 中国中冶                                          5.05      2.69      2.12
 金风科技                                         17.18     11.08      1.75
 丽珠                                             57.60     46.00      1.41
 万科                                             27.00     21.25      1.43
 郑煤机                                            6.80      3.94      1.95
 大连港                                            3.26      1.46      2.52
 山东墨龙                                         12.00      3.72      3.64
 浙江世宝                                         45.83     12.30      4.21
 复星医药                                         23.99     24.05      1.13
 光大银行                                          3.89      3.45      1.27
 东江环保                                         19.18     13.40      1.62
 上海电气                                          8.42      3.68      2.58
 广发证券                                         19.16     17.76      1.22
 华泰证券                                         20.92     17.02      1.39
 东方证券                                         16.66      8.25      2.28
 光大证券                                         17.73     12.00      1.67
 招商证券                                         19.27     12.26      1.77
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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