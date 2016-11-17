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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 16:20 BJT

表格：外资在韩国股市买超568亿韩元

路透首尔11月17日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0746GMT，外资在韩国股市买超56
8亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月17日      *56.8          -85.6            7.0
    ^11月16日       -8.0           65.7          -71.0
     11月15日     -205.9          109.2           71.8
     11月14日     -344.5          278.1           30.7
     11月11日     -449.5          378.2           89.7
     11月10日       47.9          229.5         -310.1
     11月 9日     -213.9          309.5         -126.9
     11月 8日      -55.5           12.6           18.7
     11月 7日     -217.8          291.4          -86.0
     11月 4日     -191.6          192.5          -11.0
     11月 3日     -205.7          339.8         -135.5
     11月 2日      -22.0          147.8         -130.1
     11月 1日       14.0           65.9          -91.2
     10月31日       10.1          131.0         -144.1
     10月28日      -33.4          -13.9           57.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来    -1,785.8        2.334.7         -744.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     8,824.4       -5,056.6       -6,994.2
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 白云; 审校 孙茉莉)

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