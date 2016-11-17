表格：外资在韩国股市买超568亿韩元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月17日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0746GMT，外资在韩国股市买超56 8亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 11月17日 *56.8 -85.6 7.0 ^11月16日 -8.0 65.7 -71.0 11月15日 -205.9 109.2 71.8 11月14日 -344.5 278.1 30.7 11月11日 -449.5 378.2 89.7 11月10日 47.9 229.5 -310.1 11月 9日 -213.9 309.5 -126.9 11月 8日 -55.5 12.6 18.7 11月 7日 -217.8 291.4 -86.0 11月 4日 -191.6 192.5 -11.0 11月 3日 -205.7 339.8 -135.5 11月 2日 -22.0 147.8 -130.1 11月 1日 14.0 65.9 -91.2 10月31日 10.1 131.0 -144.1 10月28日 -33.4 -13.9 57.0 ---------------------------------------------------- 本月以来 -1,785.8 2.334.7 -744.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 8,824.4 -5,056.6 -6,994.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。