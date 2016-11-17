更新版 1-中国汇市：人民币震荡收平，6.87关口大行全天站岗市场情绪谨慎

* 人民币震荡收平，油盘推升购汇 * 中间价十连跌创八年半新低 * 美指上日触及14年新高打压中间价 * 大行现身站岗自营盘纷纷止盈 (新增评论和收盘报价) 路透北京11月17日 - 人民币兑美元即期 周四震荡收平；而中间价十连跌至 八年半新低。交易员称，美指 上日触及14年新高打压中间价，今日虽略回调但仍在高 位，人民币继续承压。今日大行在6.87关口站岗值守，自营盘见状纷纷止盈。但今日油盘购 汇较多，汇价在6.87附近争夺。 交易员指出，由于美元指数连日上涨且已经处于历史高位，回调风险加大，机构投资者 看多美元的意愿在下降；加上担心监管层出手维稳，银行自营盘也在缩减美元多头头寸。而 客盘依然是购汇为主，且念及12月美联储加息可能继续提振美元，客盘也有意愿推迟结汇。 “最近结汇都比较消极，可能觉得这两天美指上的比较快，客户都比较贪心，觉得等等 价格会更好。”一股份行交易员称。 他并表示，今天中间价偏高，大行管的也比较严，未来方向不好判断，美元和人民币都 在十字路口。“明天再看看大行的态度，可能会盘整一段，现在大家都没什么谱。” “今天大行出来了，不是主动砸，就是在6.87位置牢牢站着，很多人看（美元）上不去 ，不敢轻易买。”一中资行交易员称。 美国财政部周三公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少2 80亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第 一大持有国。 中国大成基金管理有限公司首席经济学家、中国央行金融研究所前所长姚余栋周四称， 美元指数是脆弱的强势，已经差不多要到“顶”了，人民币不会持久贬值。而在全球经济增 长新平庸状况下，占优货币需要被关注，未来全球配置资产可以选择美国、中国、印度这三 驾马车。 全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四回落，因有猜测认为，美国联邦储备理事会( 美联储/FED)主席叶伦有可能会对美元飙升及美债收益率的上升表达担忧之情。美元指数过 去一周曾飙升至13年半高位。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.87 6.87 0.00% XS> 中间价 6.8692 6.8592 -0.15% 成交额<CNYSPTVOL=CF 303.46亿美 314.09亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 89 日低6.876 日高6.86 71 今年以来升贬幅度 -5.48% 2005年汇改以来升贬 20.47% 幅度 一年期美元/人民币掉 575 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8805 6.888 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.0535 7.0675 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8685； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3472、6.287和8.5387。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)