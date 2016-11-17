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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 16:45 BJT

全球金市：金价持坚，美元涨势乏力从14年高位回落

美元指数 跌0.123%至100.180，因温和的美国通胀数据使美国公债收益率曲线趋平。

“美元上涨，则黄金遭抛。目前美元回吐涨幅，黄金则持稳，”标准银行驻东京大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称。

“金价在1,220美元左右已找到底部，而且看起来较坚稳。”

费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美国联邦储备理事会(美联储)加息，而且如果即将上任的特朗普政府实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若无重大冲击性事件发生，美联储将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。

美联储主席叶伦将于今日稍后在国会发表证词陈述，市场将密切关注她的讲话，以从中寻找经济前景和升息的线索。

路透技术分析师王涛称，现货金 未能突破阻力位1,235美元，可能将在这一水准下方进行盘整，未来一天或更多天内，将处于1,210美元的支撑位上方。

现货银 涨0.36%，至17.03美元，现货铂金 下滑约0.5%，至939.50美元。

钯金 涨0.74%至720.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/于春红; 审校 艾茂林/孙茉莉)

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