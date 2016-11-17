全球金市：金价持坚，美元涨势乏力从14年高位回落

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 跌0.123%至100.180，因温和的美国通胀数据使美国公债收益率曲线趋平。
“美元上涨，则黄金遭抛。目前美元回吐涨幅，黄金则持稳，”标准银行驻东京大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称。
“金价在1,220美元左右已找到底部，而且看起来较坚稳。”
费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美国联邦储备理事会(美联储)加息，而且如果即将上任的特朗普政府实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若无重大冲击性事件发生，美联储将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。
美联储主席叶伦将于今日稍后在国会发表证词陈述，市场将密切关注她的讲话，以从中寻找经济前景和升息的线索。
路透技术分析师王涛称，现货金 未能突破阻力位1,235美元，可能将在这一水准下方进行盘整，未来一天或更多天内，将处于1,210美元的支撑位上方。
现货银 涨0.36%，至17.03美元，现货铂金 下滑约0.5%，至939.50美元。
钯金 涨0.74%至720.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/于春红; 审校 艾茂林/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。