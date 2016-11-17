亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨盘中触及16个月高位，因憧憬中国需求增强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“我们也听说东南亚橡胶供应出现部分短缺，这或许是因为劳动力短缺或者为了支撑价格而控制产量，”他说道，还称特朗普当选美国总统后全球金融市场上的冒险心态也是橡胶价格上涨趋势的背后原因。
4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>周四收高0.7日圆，每公斤报213.1日圆(1.95美元)，之前曾触及2015年7月以来的最高位217.1日圆。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨365元人民币，收报每吨16,505元人民币(2,402.82美元)。
“我不知这轮涨势将持续多久，但在预计中国需求增加及有供应忧虑之际，市场人气高涨，”Gu说道。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤170.4美元分，跌0.6美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王琛；审校 孙茉莉/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。