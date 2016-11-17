版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 16:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨盘中触及16个月高位，因憧憬中国需求增强

“我们也听说东南亚橡胶供应出现部分短缺，这或许是因为劳动力短缺或者为了支撑价格而控制产量，”他说道，还称特朗普当选美国总统后全球金融市场上的冒险心态也是橡胶价格上涨趋势的背后原因。

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>周四收高0.7日圆，每公斤报213.1日圆(1.95美元)，之前曾触及2015年7月以来的最高位217.1日圆。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨365元人民币，收报每吨16,505元人民币(2,402.82美元)。

“我不知这轮涨势将持续多久，但在预计中国需求增加及有供应忧虑之际，市场人气高涨，”Gu说道。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤170.4美元分，跌0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王琛；审校 孙茉莉/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐