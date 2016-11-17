日本金融：上周外资买超日股规模创七个月新高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月17日 - 交易所数据显示，11月7-11日当周，外资买超日股规模触及七个月新高，得益于有关特朗普政府的政策将推升通胀的预期。
根据日本交易所集团周四公布的数据，当周外资买超4,006亿日圆(36.7亿美元)日股，是4月中旬以来最大买超规模。
上周的最后两个交易日，在美国大选的影响下日股飙涨、日圆下挫，因美国股市中势必因特朗普当选而受益的板块大幅走高。
“日本投资者试图追赶美国股市的大涨之势，”SMBC日兴证券投资研究和投资者服务部门总经理Chihiro Ohta表示。
上周日经指数 飙涨至超过九个月高位的水平，周线涨幅2.8%，为9月初以来最大单周涨幅。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。