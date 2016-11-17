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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 16:44 BJT

日本金融：上周外资买超日股规模创七个月新高

路透东京11月17日 - 交易所数据显示，11月7-11日当周，外资买超日股规模触及七个月新高，得益于有关特朗普政府的政策将推升通胀的预期。

根据日本交易所集团周四公布的数据，当周外资买超4,006亿日圆(36.7亿美元)日股，是4月中旬以来最大买超规模。

上周的最后两个交易日，在美国大选的影响下日股飙涨、日圆下挫，因美国股市中势必因特朗普当选而受益的板块大幅走高。

“日本投资者试图追赶美国股市的大涨之势，”SMBC日兴证券投资研究和投资者服务部门总经理Chihiro Ohta表示。

上周日经指数 飙涨至超过九个月高位的水平，周线涨幅2.8%，为9月初以来最大单周涨幅。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)

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