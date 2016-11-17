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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 16:46 BJT

全球贵金属：11月16日SPDR黄金持仓降0.13%，iShares白银持仓持平

路透11月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0
.13%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期         变动       增减
    SPDR      29,780,185.8   11月16日     29,818,321.9   11月15日 -38,136.1     -0.13%
    iShares  356,253,591.5   11月16日    356,253,591.5   11月15日       0.0      0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王颖；审校 刘秀红)

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