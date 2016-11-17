香港证券：iShares安硕推出恒生指数ETF，预计下周三联交所挂牌上市

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月17日 - 贝莱德 周四称，旗下iShares安硕推出一支追踪恒生指数 的交易所买卖基金（ETF），预计下周三（23日）在联交所挂牌上市。
据新闻稿，这支名为iShares安硕核心恒生指数ETF的全年经常性开支比率预计为9点子（0.09%），是香港同类产品中最低，且提供港元、人民币及美元三种货币交易柜台。
这支恒生指数ETF与其他四只已在香港上市、两只已在澳洲上市和两只在日本上市的ETF合称为iShares安硕亚太区核心系列。贝莱德表示，为了筹备此系列的产品，该公司今年为香港及其他亚太市场的iShares安硕产品作出了相关的调整，包括推出新产品、降低管理费、加入多种货币交易柜台，以及跟随区内流动性趋势而变更旗下ETF的目标追踪指数。
由于市场对亚太区资产的需求殷切，截至今年10月31日，iShares安硕亚太区核心系列内的9只ETF年内累计录得合共超过10亿美元的资金流入，而整个系列于10月末的管理资产总值为42.3亿美元。
iShares安硕亚太区主管陈蕙兰表示，在现今的投资环境下，投资者更重视投资成本，此系列ETF的定价不但具竞争力，而且涉猎不同市场，因而带动更多投资者把它们用作投资组合的核心。
iShares安硕在全球提供超过700只基金，覆盖不同的资产类别及策略，截至2016年9月30日止其资产管理总值超过1万亿美元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。