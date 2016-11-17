香港证券：iShares安硕推出恒生指数ETF，预计下周三联交所挂牌上市

路透香港11月17日 - 贝莱德 周四称，旗下iShares安硕推出一支追踪恒生指数 的交易所买卖基金（ETF），预计下周三（23日）在联交所挂牌上市。

据新闻稿，这支名为iShares安硕核心恒生指数ETF的全年经常性开支比率预计为9点子（0.09%），是香港同类产品中最低，且提供港元、人民币及美元三种货币交易柜台。

这支恒生指数ETF与其他四只已在香港上市、两只已在澳洲上市和两只在日本上市的ETF合称为iShares安硕亚太区核心系列。贝莱德表示，为了筹备此系列的产品，该公司今年为香港及其他亚太市场的iShares安硕产品作出了相关的调整，包括推出新产品、降低管理费、加入多种货币交易柜台，以及跟随区内流动性趋势而变更旗下ETF的目标追踪指数。

由于市场对亚太区资产的需求殷切，截至今年10月31日，iShares安硕亚太区核心系列内的9只ETF年内累计录得合共超过10亿美元的资金流入，而整个系列于10月末的管理资产总值为42.3亿美元。

iShares安硕亚太区主管陈蕙兰表示，在现今的投资环境下，投资者更重视投资成本，此系列ETF的定价不但具竞争力，而且涉猎不同市场，因而带动更多投资者把它们用作投资组合的核心。

iShares安硕在全球提供超过700只基金，覆盖不同的资产类别及策略，截至2016年9月30日止其资产管理总值超过1万亿美元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)