台湾汇市：台币兑美元微收跌，外资定价交易引领区间偏跌

* 台币兑美元微收跌中止连两日微收升 * 外资FIXING交易引领台币转区间偏贬 * 明日波动区间料在31.750-31.900 路透台北11月17日 - 台币兑美元 周四小幅收跌，中止连两日微升。交易员表 示，由于外资在11点进行FIXING(定价)交易引领台币区间微贬，惟出口商抛汇卖需仍在略收 敛跌幅，令台币暂在31.900关口前狭幅盘整，量缩观望美联储主席叶伦稍后赴国会听证。 他们指出，因美元指数已来到100的关键价位，市场担忧国际美元涨多后恐有短线拉回 ，加以出口商多将美元卖价高挂在31.900附近，近期在外资美元买盘减弱下，台币续贬压力 已明显缓和，反倒是较有机会区间偏升。 〞31.900对出口商来说已经是今年算高的价格，只要靠近那里出口商都蛮多的。〞一位 民营商银交易员说。 另一大型外银交易员也称，由于海外总公司年底结帐需求及年底调整现有美元部位，带 动上周外资美元买盘较为热络，但本周外资买汇需求已较趋缓。 金管会统计资料显示，至上日外资及陆资合计净汇入金额2,028亿美元，据路透计算11 月至15日，外资净汇出金额约18亿美元。上月外资则是净汇出19.16亿美元。 韩元周四下跌，因美元全线走强，且市场冒险意愿略有回落。韩元兑美元 本 地市场收盘报1,175.9，较周三收盘价1,169.2下跌0.6%。 今日马币(林吉特)兑美元也延续跌势，下跌逾1%触及近10个月低点，因围绕该国可能实 施资本管制的担忧升温，从而打击了马来西亚公债。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩 小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.784/31.837，上日收在31.85 0。 台湾股市周四连续第二日小幅收涨。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超 41.47亿台币，连七个交易日 卖超共计785.64亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.750-31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.868 31.848 31.825-31.900 31.865 5.84 6.40 司 元太外汇经纪公 31.866 31.848 31.820-31.898 31.875 3.07 3.62 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.015 0.010/0.030 美元/台币六个月期 -0.100/-0.060 -0.095/-0.055 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)