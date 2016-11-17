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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 17:23 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收跌，外资定价交易引领区间偏跌

* 台币兑美元微收跌中止连两日微收升
    * 外资FIXING交易引领台币转区间偏贬
    * 明日波动区间料在31.750-31.900

    路透台北11月17日 - 台币兑美元 周四小幅收跌，中止连两日微升。交易员表
示，由于外资在11点进行FIXING(定价)交易引领台币区间微贬，惟出口商抛汇卖需仍在略收
敛跌幅，令台币暂在31.900关口前狭幅盘整，量缩观望美联储主席叶伦稍后赴国会听证。
    
    他们指出，因美元指数已来到100的关键价位，市场担忧国际美元涨多后恐有短线拉回
，加以出口商多将美元卖价高挂在31.900附近，近期在外资美元买盘减弱下，台币续贬压力
已明显缓和，反倒是较有机会区间偏升。
    
    〞31.900对出口商来说已经是今年算高的价格，只要靠近那里出口商都蛮多的。〞一位
民营商银交易员说。
    
    另一大型外银交易员也称，由于海外总公司年底结帐需求及年底调整现有美元部位，带
动上周外资美元买盘较为热络，但本周外资买汇需求已较趋缓。
    
    金管会统计资料显示，至上日外资及陆资合计净汇入金额2,028亿美元，据路透计算11
月至15日，外资净汇出金额约18亿美元。上月外资则是净汇出19.16亿美元。
    
    韩元周四下跌，因美元全线走强，且市场冒险意愿略有回落。韩元兑美元 本
地市场收盘报1,175.9，较周三收盘价1,169.2下跌0.6%。 
    
    今日马币(林吉特)兑美元也延续跌势，下跌逾1%触及近10个月低点，因围绕该国可能实
施资本管制的担忧升温，从而打击了马来西亚公债。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩
小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.784/31.837，上日收在31.85
0。 

    台湾股市周四连续第二日小幅收涨。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超
41.47亿台币，连七个交易日 卖超共计785.64亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.750-31.900。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.868     31.848  31.825-31.900   31.865      5.84    6.40
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.866     31.848  31.820-31.898   31.875      3.07    3.62
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.005/0.015               0.010/0.030
 美元/台币六个月期        -0.100/-0.060              -0.095/-0.055
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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