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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 17:24 BJT

《全球汇市》美元指数回落，等待美联储主席叶伦证词陈述

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0723  1.0685  +0.36  -1.26  1.0860
    美元/日圆            109.06  109.06  +0.00  -9.34  120.30
    欧元/日圆         116.94  116.59  +0.30 -10.37  130.47
    美元/瑞郎            1.0010  1.0017  -0.07  -0.08  1.0018
    英镑/美元            1.2470  1.2441  +0.23 -15.39  1.4738
    美元/加元            1.3420  1.3442  -0.16  -3.03  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8798  6.8879  -0.12  +4.75  6.5680
    澳元/美元            0.7472  0.7476  -0.05  +2.71  0.7275
    新西兰元/美元        0.7098  0.7065  +0.47  +4.00  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0736  1.0712  +0.22  -1.38  1.0886
    欧元/英镑         0.8597  0.8590  +0.08 +16.70  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8280  9.8299  -0.02  +7.17  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4657  8.4759  -0.12  -4.23  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/汪红英/于春红/王颖；审校 蔡美珍/李春喜/艾茂林/于春红)

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