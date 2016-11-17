台湾金融：期交所规划建置盘后交易平台，最快明年5月以后实施--金管会

路透台北11月17日 - 台湾金管会周四称，期交所规划建置盘后交易平台，估计平台建置时间约需半年，最快明年5月以后实施。

金管会新闻稿并指出，期交所规划在交易时段结束后，休息70至75分钟，供资讯系统计算及传送一般交易时段的结算价及部位等资料后，再进行盘后交易，并考量欧美市场交易时间，盘后交易将进行到次日五点。

金管会也称，“初期将纳入盘后交易平台的商品，以现行市场需求较高的台股指数期货及选择权，以及具备市场竞争力的美元兑人民币期货及选择权。”