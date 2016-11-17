台湾金融：期交所规划建置盘后交易平台，最快明年5月以后实施--金管会

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 台湾金管会周四称，期交所规划建置盘后交易平台，估计平台建置时间约需半年，最快明年5月以后实施。
金管会新闻稿并指出，期交所规划在交易时段结束后，休息70至75分钟，供资讯系统计算及传送一般交易时段的结算价及部位等资料后，再进行盘后交易，并考量欧美市场交易时间，盘后交易将进行到次日五点。
金管会也称，“初期将纳入盘后交易平台的商品，以现行市场需求较高的台股指数期货及选择权，以及具备市场竞争力的美元兑人民币期货及选择权。”
据期交所估算，盘后交易平台将为整体期货市场带来相当的经济效益，第一年估计带来收入2.61亿台币，并增聘210名员工的就业机会。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。