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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 17:31 BJT

台湾金融：期交所规划建置盘后交易平台，最快明年5月以后实施--金管会

路透台北11月17日 - 台湾金管会周四称，期交所规划建置盘后交易平台，估计平台建置时间约需半年，最快明年5月以后实施。

金管会新闻稿并指出，期交所规划在交易时段结束后，休息70至75分钟，供资讯系统计算及传送一般交易时段的结算价及部位等资料后，再进行盘后交易，并考量欧美市场交易时间，盘后交易将进行到次日五点。

金管会也称，“初期将纳入盘后交易平台的商品，以现行市场需求较高的台股指数期货及选择权，以及具备市场竞争力的美元兑人民币期货及选择权。”

据期交所估算，盘后交易平台将为整体期货市场带来相当的经济效益，第一年估计带来收入2.61亿台币，并增聘210名员工的就业机会。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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