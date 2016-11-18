重温稿-《中国新债预测》50年国债利率均值3.55%，市况疲弱不改定位或偏高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 招标品种：财政部50年期固息国债
* 招标金额：190亿元人民币
* 招标时间: 周五(18日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)
* 预测区间：3.50%-3.60%
* 预测均值: 3.55%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月17日 - 中国财政部周五将招标发行50年固息国债。路透调查显示，周四现券收益率及IRS升势仍不见缓和，从进出口行债招标情况来看，一级市场亦承压明显；预计该期国债招标定位高于二级的概率较大，预测均值落在3.55%。
上海一银行交易员称，近期债券收益率连续上行，若循此趋势，国债招标定位可能偏高，加之50年品种交易不太活跃，招标情况更有较大不确定性，“完全不着调了，市场感觉已经飞了。”
国信证券对该期国债的定价报告则指出，近期债券市场持续大幅震荡，主因海内外不利因素交织，使得市场悲观氛围浓厚，但机构配置压力犹在；利率债投资价值开始显露，招标需求有望回升。考虑到近期基本面运行较为平稳，预计超长期限国债中标利率将在二级市场附近的位置。
一级市场上，中国进出口行周四招标的三、五、10、20年固息增发债，中标收益率分别为2.9595%、3.0809%、3.3394%和3.6716%，高于同期到期收益率曲线约3-8个基点(bp)；四期债对应投标倍数为1.85倍、2.37倍、2.26倍和2.53倍。
中债国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为3.5133%，自10月21日创下年内低点3.2721%后的近一个月内，累计反弹幅度已逾24个bp。这也将是中国财政部今年第二次发行50年期超长品种国债，上度招标是在5月20日，中标利率为3.70%。
明日招标国债为财政部今年第26期国债。招标时间为11月18日上午10:35至11:35，11月21日开始计息，招标结束至11月21日进行分销，11月23日起上市交易。
该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
标位限定上，每一承销团成员投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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