更新版 1-台湾货币市场：短率仍向上，央行虽减少冲销但紧俏的市况未明显缓解

* 央行减少冲销，但资金紧俏情势未明显缓解 * 短率仍有向上压力 * 短票成交利率向上 * 债券附买回利率稳中趋升 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周四仍有向上压力。资金调度人士称，市场资金紧俏情势并未明显 缓解，大型银行虽供给市场资金，但是整体市场仍有分配不均的情况。而央行减少冲销市场资金虽稍有助益， 但无法扭转偏紧的基本市况。 资调人士表示，近期国库、市库借款频繁，加上时近年底，且明年农历春节又偏早，因此目前偏紧的市况 恐怕没办法避免。至于借出款项的大多是公营银行，但之后资金流入的银行也可能因个别因素无法拆出，而使 银行间拆借无法流通，这就会使流动性转差。 央行过去四个交易日已经减发定存单逾1,200亿台币。央行定存单发行情况请点击。 〞资金回流后可能停泊在某家银行的帐上，但它可能不会拆出，使得资金分配不平均。〞一位外商银交易 员表示。 也有一位票券商交易员表示，目前国际金融情势看来，外资汇出，资金回流美国的情况将会持续。在市场 供给者资金趋少之下，短期内资金情势可能无法缓解。 〞至少11月都会困难一些。〞前述票券商交易员说。 今日银行间一周拆款利率区间仍在0.25-0.29%；拆出予票券商拆款则在0.35%，上日在0.34-0.35%。 本地时间 12:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.868 31.848 台湾加权股价指数<.TWII 8,995.26 8,962.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.181-0.310% --一周拆款利率区间 0.185-0.370% 0.182-0.360% --两周拆款利率区间 0.185-0.365% 0.200-0.380% **短票利率趋升** 资调人员也说，银行资金缺少影响短票市况，目前能够买入短票的银行并不算多。而目前趋紧的资金情势 也使得各方的心态更偏保守，拆借的意愿偏低。 〞银行即使有钱也不轻易出来借，现金为王。〞一位票券商交易员说。他们认为，目前这种市况下资金来 源要更分散，针对利率也要有往上的判定，在市场才能更好找到资金。 〞愈是紧的时候，你动作要更大，早一步调高利率抢钱。〞前述交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间再升，主要成交在0.36-0.38%，上日在0.35-0.37%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.373%，区间在0.33-0.39%，成交金额为81.9 6亿台币；前日加权平均利率为0.353%，区间在0.28-0.39%，成交金额为47.48亿台币。 自保60天短票成交及加权平均利率上日在0.27-0.37%，平均利率是0.355%，成交金额25.52亿台币；前日短 票成交及加权平均利率均为0.35-0.38%，平均利率是0.353%，成交金额37.59亿台币。 台湾央行周四发行3,043亿台币定存单，较存单到期金额3,194亿台币，存单发行余额减151亿台币。周五 央行存单则是到期1,594.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为719亿台币，累计超额准备为3,203亿台币、加计前期1%的 超额准备为4,653亿台币。 **债券附买回利率也走高** 债券附买回市场方面，交易员表示，市场资金仍少，投信客户被赎回的压力偏大。特定的寿险公司仍有多 余资金，但大多要求比较高的利率，推升债券附买回市场的利率。 展望下周，一家证券商交易员认为，由于时序更近月底，而下周也有公债交割，预估资金情势不会太乐观 。 下周二央行将标售30年期公债，金额预计250亿台币，将于下周五(25日)交割。 〞资金还是紧，没有变好。〞一位大型证券商交易人士说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率仍有趋升压力。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.32-0 .34%，上日在0.30-0.32%；公司债附买回利率主要成交在0.36-0.40%，区间高位仍属少数；上日则在0.35-0.3 9%。 大型票券商与金融机构公司债的成交利率维持近期高位；短天期公债附买回利率区间在0.23-0.24%；短天 期公司债附买回利率同上日主要落在0.25-0.28%；至于与银行承作的公债不多，参考利率区间0.28-0.30%，公 司债区间0.32-0.34%。(完) (审校 杨淑祯/乔艳红)