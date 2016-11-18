《中国重要政经日程》--11月18日-12月15日

=============================今日重要政经日程==========================

11月18日（周五）

--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，至23日。习近平将于11月19日至20日出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议。

*--国务院新闻办公室下午4时30分举行新闻发布会，介绍天宫二号与神舟十一号载人飞行任务有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

11月19日（周六）

--中国宏观经济论坛”（2016-2017）将在北京中国人民大学举行。

*--第四届外滩国际金融峰会在上海举行，主题为“全球城市与金融创新 ”。

11月21日（周一）

--中美执法合作联合联络小组第十四次会议开幕式，外交部副部长刘振民、美方代表将出席并致辞。

--中国国际经济交流中心主办的第八十九期 “经济每月谈”，主题为“面对未来的中美关系--挑战与机遇”。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

--2016年新浪金麒麟论坛在北京举行。

11月24日（周四）

--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月11日（周日）

--2016央视财经论坛暨中国上市公司峰会将在北京举行，至12日，主题为“供给侧结构性改革”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。