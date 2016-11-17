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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 18:22 BJT

东南亚股市：菲律宾股市连二涨，GDP数据好于预期激励人气

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   348.59     0.42   +0.12   +4.74   332.82
    新加坡                     2813.48    19.49   +0.70   -2.40  2882.73
    马来西亚                  1626.77    -0.86   -0.05   -3.88  1692.51
    泰国                      1473.85    -0.79   -0.05  +14.43  1288.02
    印尼                      5193.02     7.55   +0.15  +13.06  4593.01
    菲律宾                     7050.12    83.84   +1.20   +1.41  6952.08
    越南                        674.57    -0.03   +0.00  +16.50   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/白云; 审校 蔡美珍/屈桂娟)

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