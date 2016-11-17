德国数据：截至9月的三个月就业人口增加38.8万人，但就业增速放缓

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
相比之下第二季和第一季的增长率分别为1.2%和1.3%，表明在夏季几个月里经济普遍放缓。
周二公布的数据显示，德国第三季经济失去动能，GDP增速从前一季的增长0.4%放缓至增长0.2%。
分析师原本预计年底时经济会更强劲，不过一些人担心，在美国当选总统特朗普许诺将采取保护主义政策的背景下，德国出口的长期前景或面临压力。
政府预计今年德国经济增速为1.8%，2017年放缓至1.4%，因受外贸低迷拖累。(完)
(编译/审校 于春红/王洋)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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