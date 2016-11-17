德国数据：截至9月的三个月就业人口增加38.8万人，但就业增速放缓

相比之下第二季和第一季的增长率分别为1.2%和1.3%，表明在夏季几个月里经济普遍放缓。

周二公布的数据显示，德国第三季经济失去动能，GDP增速从前一季的增长0.4%放缓至增长0.2%。

分析师原本预计年底时经济会更强劲，不过一些人担心，在美国当选总统特朗普许诺将采取保护主义政策的背景下，德国出口的长期前景或面临压力。

政府预计今年德国经济增速为1.8%，2017年放缓至1.4%，因受外贸低迷拖累。(完)