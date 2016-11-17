马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受助于马币走弱和竞争性油品走强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月17日 - 马来西亚棕榈油期货周四傍晚上涨，受助于马币走弱以及中国大商所竞争性油品的良好走势。
马币周四晚些时候触及4.3900，为1月20日以来最弱。
有关11月产量增量下降的预期，也支撑棕榈油。
马来西亚指标2月棕榈油期货 收高0.7%，报每吨2,876马币(655美元)。
成交量为48,343口，高于2015年平均的44,600口。
“美元在走坚。市场也在大连油品走强的带动下上扬，而且毛棕榈油生产也有可能不会加快，”一位在吉隆坡的交易员说。
中国大商所1月豆油合约 上涨0.1%，1月棕榈油合约 上涨1.4%。
CBOT-12月豆油期货 上涨0.3%。
对于厄尔尼诺现象的担忧挥之不去，也对马来西亚棕榈油生产构成影响。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。