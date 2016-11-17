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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 19:18 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受助于马币走弱和竞争性油品走强

路透吉隆坡11月17日 - 马来西亚棕榈油期货周四傍晚上涨，受助于马币走弱以及中国大商所竞争性油品的良好走势。

马币周四晚些时候触及4.3900，为1月20日以来最弱。

有关11月产量增量下降的预期，也支撑棕榈油。

马来西亚指标2月棕榈油期货 收高0.7%，报每吨2,876马币(655美元)。

成交量为48,343口，高于2015年平均的44,600口。

“美元在走坚。市场也在大连油品走强的带动下上扬，而且毛棕榈油生产也有可能不会加快，”一位在吉隆坡的交易员说。

中国大商所1月豆油合约 上涨0.1%，1月棕榈油合约 上涨1.4%。

CBOT-12月豆油期货 上涨0.3%。

对于厄尔尼诺现象的担忧挥之不去，也对马来西亚棕榈油生产构成影响。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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