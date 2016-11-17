国际油市：日本煤油需求上升，因今冬严寒天气来得早

路透新加坡11月17日 - 交易商周四称，日本国内煤油销售增加，因市场对取暖用的煤油需求增长。

“目前天气更冷了，而且今年冬季意外来得早，所以需求在增加，”一位交易商称。

另一位交易商称，煤油库存依旧充足，但进口幅度将看天气会有多冷而定。

该交易商补充称，至少一家炼厂正从韩国储油罐进口。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至11月16日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存减少188.1万桶至近四个月低点1,242.9万桶。

数据显示，自韩国和中国的柴油进口大幅下降，而对多哥和台湾的柴油出口增加。

交易商称，自中国的柴油进口可能下降，因为国内价格较高使船货留在国内，而不是把它们出口到价格较低的国际市场。

台湾的柴油进口亦可能因同一原因而增长。交易商称，永顺油品可能将把一些柴油运到台湾，不过目前不能得到证实。

新加坡市场达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。

卢克石油(Lukoil)向永顺油品售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月2至6日，价格为较12月1至7日新加坡平均报价每桶升水0.40美元。

道达尔向永顺油品售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月2至6日，价格为较12月1至7日新加坡平均报价每桶升水0.40美元。

兴隆从SK能源买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月9至13日，价格为较新加坡报价每桶升水0.25美元。(完)

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