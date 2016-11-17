美股业绩：百思买季度营收高于预期，受助于消费电子产品需求增长

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月17日 - 美国最大电子产品零售商百思买 公布同店销售好于预期，受助于顾客对消费电子产品和手机需求的增长。
该公司表示，截至10月29日的第三季其同店销售增长1.8%，据研究公司Consensus Metrix之前的调查，分析师的平均预估是增长1%。
第三季百思买净利增长至1.94亿美元，合每股盈余0.61美元，上年同期分别为1.25亿美元和0.36美元。
该公司的净营收增长1.4%至89.5亿美元，优于汤森路透I/B/E/S调查的分析师给出的88.5亿美元的平均预估。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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