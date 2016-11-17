美股业绩：百思买季度营收高于预期，受助于消费电子产品需求增长

路透11月17日 - 美国最大电子产品零售商百思买 公布同店销售好于预期，受助于顾客对消费电子产品和手机需求的增长。

该公司表示，截至10月29日的第三季其同店销售增长1.8%，据研究公司Consensus Metrix之前的调查，分析师的平均预估是增长1%。

第三季百思买净利增长至1.94亿美元，合每股盈余0.61美元，上年同期分别为1.25亿美元和0.36美元。

该公司的净营收增长1.4%至89.5亿美元，优于汤森路透I/B/E/S调查的分析师给出的88.5亿美元的平均预估。(完)