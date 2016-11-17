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货币新闻 | 2016年 11月 17日 星期四 20:38 BJT

美股业绩：沃尔玛第三季营收低于预估，并提高本财年获利预估低端

路透芝加哥11月17日 - 全球最大零售商沃尔玛 周四公布第三季美国同店销售低于预期，但该公司提高了本财年获利预估区间的低端。

在截至10月31日止的会计年度第三季，沃尔玛净利降至30.3亿美元，合每股盈余(EPS)0.98美元，上年同期分别为33亿美元和1.03美元。

扣除燃料在内的美国同店销售增长1.2%，研究机构Consesus Metrix调查的分析师师此前预计为增长1.3%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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