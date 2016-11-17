美股业绩：沃尔玛第三季营收低于预估，并提高本财年获利预估低端

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月17日 - 全球最大零售商沃尔玛 周四公布第三季美国同店销售低于预期，但该公司提高了本财年获利预估区间的低端。
在截至10月31日止的会计年度第三季，沃尔玛净利降至30.3亿美元，合每股盈余(EPS)0.98美元，上年同期分别为33亿美元和1.03美元。
扣除燃料在内的美国同店销售增长1.2%，研究机构Consesus Metrix调查的分析师师此前预计为增长1.3%。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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