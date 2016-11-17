国际油市：亚洲实货燃料油和燃料油互换走坚，未受新加坡库存数据影响

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月17日 - 消息人士表示，亚洲实货燃料油和燃料油互换市场未受到新加坡陆上燃料油库存大幅攀升的影响。目前市场仍旧担心即期合规船货以及船用燃料油的可获得性。
11月16日当周新加坡陆上燃料油库存跳升15%，之前曾连续五周下滑。
上周库存增加318.2万桶，或47.5万吨，为5月18日当周以来升幅最大的一周。
“一些供应商仍然做空燃料油，而一些到岸的燃料油还是需要调和，”一位在新加坡的交易员说。
其它交易员指出，新加坡燃料油终端的交通流量保持高位、船用燃料油需求坚挺等因素仍对船货和码头升水构成利好。
380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货升水上涨0.45美元，至约八个月高位每桶较新加坡报价高2.91美元。11月7日该升水曾升至2.92美元的3月23日以来高位。
周四普氏窗口的成交水平较高，对380-cst燃料油现货升水构成了提振。
中石油以每吨升水3美元的价格从贡渥买入2万吨燃料油，之前曾以升水3.50美元从壳牌买入另一批燃料油，两批船货的船期均是12月2-6日。
嘉能可和贡渥也各自从兴隆买入2万吨180-cst燃料油，船期分别是12月2-6日和12月5-9日。嘉能可支付的价格是每吨273美元，较新加坡报价有大约0.11美元的升水。贡渥支付的价格是较新加坡报价升水2美元。
新加坡现货市场报告有四笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 利棣儿)
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