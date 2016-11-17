全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨至两年高位，因大型船舶运价上升

路透11月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上升至约两年高位，因大型船舶运价上涨。

整体乾散货运价指数 升86点，或7.51%，报1,231点，为2014年11月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升290点，或11.88%，至2,731点。海岬型船舶日均获利升2,016美元，报19,515美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

Clarksons Platou分析师Frode Morkedal表示，大西洋航运活动很强劲，受助于巴西铁矿石出口上升。

“煤炭贸易也很活跃，在大西洋和太平洋航线皆是。”

中国铁矿石期货周四反弹终场收高，盘中一度较本周最高点大跌17%，吸引投资者重回该大宗商品市场，未平仓合约降至5月以来的最低水准。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升90点，或7.13%，报1,353点。日均获利增加720美元，报10,795美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。