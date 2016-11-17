欧洲汇市：英镑/欧元触及两个月高位，因英国10月零售销售数据劲升

路透伦敦11月17日 - 英镑兑欧元周四触及两个月高位，此前数据显示英国10月零售销售急升，且投资者聚焦在欧洲未来数月将面临的政治风险。

英国10月零售销售较上年同期增幅创下逾14年来最高，因偏冷天气提振服装销售，而且超市收入受到万圣节支出推升，该数据进一步证明6月公投退欧以来英国消费者的信心仍然稳健。

不过，近几个月经济数据对汇市的影响退居次席。周三数据显示英国失业率降至11年低位并没有提振英镑，今日的零售销售数据仅小幅提振英镑。

分析师表示，英镑是对英国退欧过程的发展反应最敏感的货币。此外，欧元将对英国退欧公投和特朗普选胜反映出的民粹主义浪潮蔓延到欧洲和可能令欧元区解体的任何消息最为敏感。

美元在近14年最高的水准交投，此前特朗普当选美国总统，他承诺减税和增加支出，市场认为这些措施将提振经济成长和推高通胀。

BNY Mellon外汇策略师Neil Mellor说，“英镑走势不稳。我仍认为，英镑将进一步下跌，但看来目前找到交投区间。”