美国债市：公债收益率上涨，因叶伦暗示升息和强劲的数据提振通胀预期

* 美国消费者物价，楼市和就业数据强劲

* 特朗普胜选推高通胀预期后，强劲的经济数据再加一把力

* 10年期TIPS损盈平衡通胀率上升5个基点

* 10年期美国和德国公债收益率差升至1990年来最高

路透纽约11月17日 - 美国公债收益率周四上涨，此前数据显示美国就业市场收紧和通胀开始积累动能，这引发投资者卖出公债。

周四数据显示，美国10月消费者物价录得六个月来最大升幅，房屋开工率急升至九年高位，上周初请失业金人数跌至1973年11月来最低水准。

美联储主席叶伦周四在国会作证时表示，如果经济数据继续显示就业市场不断改善和通胀持续上升，美联储可能“相对很快”升息。

叶伦重申，特朗普当选美国总统没有改变美联储短期内升息的计划。

“叶伦是在说，在12月美联储预期升息前美国经济全速前进，”Aberdeen Asset Management固定收益投资经理Luke Bartholomew说。“大问题在于在这之后如何。特朗普当选给了投资人质疑保持较低利率较长时间政策的充分理由。”

特朗普在选举期间承诺增加财政支出和减税，以激活美国经济，这也令投资者预计通胀将上升。

10年期和30年期公债收益率差走宽，在今年最高水准附近交投。

通胀上升令公债派息价值降低，从而蚕食已发售的公债价值。长期公债对通胀的反应最为敏感。

10年期公债 价格跌16/32，收益率报2.281%。30年期公债 价格大跌1-10/32，收益率报2.992%。两年期公债收益率触及1月5日来最高，升至1.034%。

110亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)标售获得强劲需求后，市场卖压进一步加重。

根据Tradeweb，周三尾盘，10年期TIPS损盈平衡通胀率上升超过5个基点。

美债收益率上升也令10年期美国和德国公债收益率差上升至200个基点，为至少1990年来最高水准。