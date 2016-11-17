加拿大股市：写下三周最高收位，银行类股跟随美国同业攀升

路透多伦多11月17日 - 加拿大股市主要指数周四升至三周最高收位，因加拿大银行类股追随美国同业涨势。市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于12月升息的预期，扶助美国银行股走升。

公债收益率延续自上周美国总统大选以来的涨势。美联储主席在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

银行类股自公债收益率上升中获益，因这会改善净利差。

“银行股领涨大盘，加拿大银行业者跟随美国同业强劲走高，”Baskin金融服务公司的投资组合经理Barry Schwartz说。

不过油价下滑拖累能源类股整体下跌0.1%。

工业类股上扬1.2%，铁路类股引领涨势，而非必需消费品类股攀升1.3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高92.87点或0.63%，报14,826.09点，为10月27日以来最高收位。

“加拿大股市要实现美国市场那样的持续上涨，并最终创下纪录高位，需要具备几个因素，包括油价明显上扬，以及加拿大银行类股重现辉煌、最终其已经实现和未来将取得的获利增长得到市场的回报，”Schwartz称。

除能源类股外，大盘指数10个分类指数中另外仅有一个收跌。