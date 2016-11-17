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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          94.07    +1.21    +1.30   2929334
    京东                26.75    +0.24    +0.91   8590293
    新浪              67.85    -0.71    -1.04    780960
    搜狐              35.04    -0.15    -0.43     82376
    网易             236.83    +6.70    +2.91    954263
    百度             166.21    -0.53    -0.32   1471882
    
    台湾
    台湾积体电路       29.47    -0.39    -1.31   1550293
    联电                1.80    +0.01    +0.56     86154
    日月光              5.32    +0.08    +1.53    107698
    硅品精密           7.25    +0.11    +1.54    233592
    和信超媒体         2.53    +0.00    +0.00      6279
    友达                3.63    +0.09    +2.54    150869
    中华电信           33.05    +0.06    +0.18     64106
    台湾国际航电      52.01    -0.64    -1.22    919135
    
    香港
    中国移动           54.39    +0.38    +0.70    143872
    中国联通           11.18    +0.25    +2.29     75273
    中国电信           47.10    +0.11    +0.23      9532
    中芯国际            6.54    -0.07    -1.06      8948
    电讯盈科         5.62    +0.04    +0.72     11702
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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