《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 94.07 +1.21 +1.30 2929334 京东 26.75 +0.24 +0.91 8590293 新浪 67.85 -0.71 -1.04 780960 搜狐 35.04 -0.15 -0.43 82376 网易 236.83 +6.70 +2.91 954263 百度 166.21 -0.53 -0.32 1471882 台湾 台湾积体电路 29.47 -0.39 -1.31 1550293 联电 1.80 +0.01 +0.56 86154 日月光 5.32 +0.08 +1.53 107698 硅品精密 7.25 +0.11 +1.54 233592 和信超媒体 2.53 +0.00 +0.00 6279 友达 3.63 +0.09 +2.54 150869 中华电信 33.05 +0.06 +0.18 64106 台湾国际航电 52.01 -0.64 -1.22 919135 香港 中国移动 54.39 +0.38 +0.70 143872 中国联通 11.18 +0.25 +2.29 75273 中国电信 47.10 +0.11 +0.23 9532 中芯国际 6.54 -0.07 -1.06 8948 电讯盈科 5.62 +0.04 +0.72 11702 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。