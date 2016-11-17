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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 06:41 BJT

全球贵金属：11月17日SPDR黄金持仓下降0.61%，或5.63吨

路透11月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周四黄金持仓量下降0.61%至920.63吨，周三为926.26吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从29,780,185.83盎司降至
29,599,041.77盎司。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)

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