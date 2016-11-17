全球贵金属：11月17日SPDR黄金持仓下降0.61%，或5.63吨

路透11月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 称，周四黄金持仓量下降0.61%至920.63吨，周三为926.26吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从29,780,185.83盎司降至 29,599,041.77盎司。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)